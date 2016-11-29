Министерство промышленности и торговли решило добавить водительские права в перечень документов, по которым кассиры могут проверять возраст покупателей алкоголя. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства. Документ вступит в силу 31 марта 2017 года.

По словам участников рынка, поводом для изменения перечня стала имеющаяся в нынешнем законодательстве юридическая коллизия — аналогичный список документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включает в себя водительские права.

Ретейлеры эту инициативу одобряют. Сейчас им приходится отказываться примерно от 1 % продаж спиртного из-за отсутствия у покупателя паспорта. Попытки же предъявить вместо него водительские права зачастую заканчиваются конфликтами, так как кассиры отказываются принять документ во внимание, что противоречит логике, но соответствует законодательству.

В соответствии с действующим законодательством, помимо паспорта, для определения возраста покупателя спиртного продавец вправе потребовать заграничный, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

За продажу спиртного несовершеннолетнему предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение грозит привлечением к уголовной ответственности.