«Яндекс» может разработать сервис телемедицины на базе проекта «Яндекс.Здоровье». Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Приложение позволит врачам консультировать пациентов с помощью видеосвязи и телефонных разговоров. Для работы сервиса планируют задействовать серверы клиник. Как отметили в компании, создание полноценного сервиса может занять два-три года.

Представители «Яндекса» уточняют, что сервис сможет начать работать только после внесения изменений в действующий федеральный закон о телемедицине. Когда закон будет принят, у медработников появится возможность получать индивидуальную лицензию на оказание услуг.