«Ростелеком» готов потратить 503,9 миллиона рублей на создание собственной торговой платформы по аналогии с «Яндекс.Маркетом». Об этом сообщает газета «Ведомости».

С помощью новой платформы «Ростелеком» сможет создавать сайты для онлайн-торговли и объединить в одну систему все пользовательские интерфейсы от клиентского сервиса до интернет-магазина и IPTV. По словам представителя компании Валерия Костарева, в сумму контракта включено приобретение лицензий, техническая поддержка и различные работы по поддержанию проекта «Электронная коммерция 2.0» сроком на пять лет.

«Ростелеком» планирует запустить продажи на новой платформе уже в январе 2017 года. Для начала оператор решил сосредоточиться на цифровых продуктах — например, на антивирусах и электронных книгах. Также в ассортименте появятся предложения от страховых компаний, охранных предприятий и собственная разработка «Ростелекома» — комплекс «Умный дом», включающий системы видеонаблюдения, безопасности и управления ресурсами. Кроме того, на сайте будут представлены мобильные устройства, компьютерная техника, видео и аудиотехника и другие товары.

Присоединились ли уже к проекту какие-либо партнеры, в «Ростелекоме» не уточнили. Размер предусмотренного для них вознаграждения также не раскрывается.

«Ростелеком» запустил первую версию своей торговой платформы в 2014 году. Она позволяет проводить платежи, оплачивать налоги, штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ, а также пополнять счета мобильного телефона или электронного кошелька. В компании не называют объем вложений в поддержку платформы и уровень дохода, который она приносит.