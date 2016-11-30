Премьер-министр России Дмитрий Медведев хочет увеличить экспорт продуктов автомобилестроения, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и авиастроения. Об этом сообщает ТАСС.

Всего премьер-министр предложил выделить три направления по экспорту. Первое направление, по мнению премьера, должно «сформировать благоприятную среду ведения нашими компаниями бизнеса на зарубежных рынках». Два других проекта направлены на концентрацию ресурсов по поддержке автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, авиастроения, чтобы к 2018 году удвоить экспорт по этим отраслям.

Так, уже в 2017 году должен быть создан комплекс государственных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта. Медведев также заявил, что в планах — увеличить поставки продукции аграрного сектора с нынешних 17 миллиардов долларов до 19 миллиардов. Цель этого — «в дальнейшем наращивать возможности экспорта, конечно, не забывая о том, что главная задача сельского хозяйства остается в том, чтобы кормить собственную страну».

Кроме того, по словам Медведева, власти в ближайшее время сформируют отдельные проекты по поддержке экспорта образовательных, туристических и телекоммуникационных услуг.