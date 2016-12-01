Хакеры взломали систему защиты одного из российских банков и вывели с его счетов все деньги — около 100 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Хакеры могли взломать автоматизированную банковскую систему, в результате чего из системы вышел платеж на крупную сумму с ложным адресом. «Коммерсантъ» отмечает, что это может быть первая атака подобного типа.

По данным издания, речь идет о региональном филиале. Эту информацию подтвердили в Центробанке, но не уточнили при этом, о каком именно кредитном учреждении идет речь. Инцидентом уже занимаются правоохранительные органы и FinCERT.