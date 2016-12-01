Сбербанк запускает предновогоднюю акцию со сниженными ставками по ипотеке. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С 1 декабря 2016-го по 31 января 2017 года в банке будут действовать сниженные ставки по кредитам на приобретение как готового, так и строящегося жилья. Их скорректировали на половину процентного пункта — до 11,5–13 % годовых для займов в рублях. Фиксированная ставка для застройщиков также уменьшилась до 11,5 %. А стоимость ипотечных кредитов для молодых семей теперь колеблется от 10,75 до 12,5 %.

Кроме того, дополнительное снижение ставок еще на полпункта предусмотрено для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской, Ростовской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, а также Татарстана, Якутии, Чукотки, Камчатки, Хабаровского, Амурского и Приморского краев. Здесь заявки на спецпредложение принимаются до 28 февраля 2017 года.