Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с «Газпрома» 172 миллиардов гривен, что равносильно 6,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма состоит из двух равных частей — штрафа за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа на 3,4 миллиарда долларов и пеней за его неуплату.

Представители антимонопольного ведомства ожидают обжалования со стороны защиты «Газпрома». Последняя пока никак не прокомментировала решение суда. Известно лишь, что адвокаты компании просили, чтобы процесс проходил в закрытом режиме из-за опасений о разглашении конфиденциальной информации, которая содержится в документах, представленных в суде. Эту просьбу удовлетворили.

В конце 2015 года украинские власти объявили о неоднократных случаях нарушения «Газпромом» местного антимонопольного законодательства в период с 2009 по 2015 год.

В январе 2016-го Антимонопольный комитет Украины наложил на компанию штраф в размере 85 миллиардов гривен, что на тот момент равнялось 3,46 миллиарда долларов. «Газпром» должен был погасить его до 4 мая 2016 года, но этого так и не произошло.

Компания пыталась оспорить решение антимонопольного комитета, ссылаясь на то, что не ведет хозяйственную деятельность на территории Украины, однако все местные судебные инстанции, включая Верховный суд, иск отклонили.