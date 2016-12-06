К середине 2018 года порог беспошлинного ввоза интернет-посылок из-за рубежа в Россию планируется уменьшить до 500 евро, а еще через год — до 200. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас пошлина за ввоз посылок из иностранных интернет-магазинов не платится, если общая стоимость всех полученных за один месяц посылок не превышает тысячи евро, а их вес — 31 килограмма. В случае выхода за пределы лимита товар облагается пошлиной в 30 % от суммы превышения, но не менее чем по 4 евро за килограмм.

По данным издания, в 2018 году размер самих пошлин не изменится, а в 2019 году он снизится вдвое — до 15 % от суммы превышения, но не менее чем по 2 евро за килограмм.

Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу вместе с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Его планируется утвердить к середине 2017 года. Эту информацию уже подтвердили в Евразийской экономической комиссии и Минэкономразвития.