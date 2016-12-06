Краснинский районный суд Смоленской области отменил решение об аресте 9,3 миллиарда рублей на счетах российского представительства IKEA. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Решение о блокировке счетов «Икеа Мос» отменили после личного вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова в сложившуюся ситуацию. Он отреагировал на обращение руководства российского филиала IKEA и поспособствовал выработке юридической позиции компании в судебном процессе.

Кроме того, Титов направил официальное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой изучить обстоятельства дела и разъяснить судам, что арест счетов крупной международной компании может крайне негативно сказаться на привлекательности российской юрисдикции для иностранных инвесторов.

Блокировка счетов — крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке, — беспрецедентный шаг Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России

2 декабря Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил иск бизнесмена Константина Пономарева, который уже несколько лет судится с IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Он постановил арестовать 9,3 миллиарда рублей на счетах российского представительства компании и запретил налоговой вносить в ЕГРЮЛ любые записи, связанные с реорганизацией ООО «Икеа Мос».