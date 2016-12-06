Российское правительство установило квоты на иностранных работников в 2017 году. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

По подсчетам чиновников, общая потребность страны в иностранных работниках, прибывающих в Россию на основании визы, снизилась на 17,3 % — до 177 043 человек. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу установлена в этом же размере. 94,8 % рассчитаны на квалифицированные кадры из-за рубежа. Из них 3,9 % приходятся на руководителей.

Предполагается, что указанных квот хватит на реализацию новых проектов отечественных компаний. Это касается и таких крупных инвестпроектов, как подготовка и проведение Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м.