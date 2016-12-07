Палата молодых законодателей при Совете Федерации предложила ужесточить правила продажи непищевой продукции с более чем 25%-ной долей этилового спирта. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению авторов инициативы, продажу некоторых спиртосодержащих лекарств, парфюмерии и незамерзающей жидкости для автомобилей необходимо приравнять к торговле алкоголем. В частности, планируется запретить реализацию этой продукции в нестационарных торговых точках — например, через вендинговые автоматы — и несовершеннолетним.

Под видом косметических лосьонов, спиртовых настоек, антисептиков и даже ароматизаторов для хлебобулочной продукции продается суррогатный алкоголь. Вся эта продукция находится в открытом доступе круглосуточно для всех возрастов Екатерина Поздеева, автор законопроекта

Предполагается, что принятие законопроекта поспособствует снижению смертности от алкогольной интоксикации и уменьшению показателей употребления спиртного подростками.

В соответствии с действующим законодательством лицензированию подлежит только производство, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции. Розничную продажу таких товаров закон не регламентирует.