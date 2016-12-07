Ограничить продажу спиртосодержащих лекарств и парфюмерии
Палата молодых законодателей при Совете Федерации предложила ужесточить правила продажи непищевой продукции с более чем 25%-ной долей этилового спирта. Об этом сообщает газета «Известия».
По мнению авторов инициативы, продажу некоторых спиртосодержащих лекарств, парфюмерии и незамерзающей жидкости для автомобилей необходимо приравнять к торговле алкоголем. В частности, планируется запретить реализацию этой продукции в нестационарных торговых точках — например, через вендинговые автоматы — и несовершеннолетним.
Под видом косметических лосьонов, спиртовых настоек, антисептиков и даже ароматизаторов для хлебобулочной продукции продается суррогатный алкоголь. Вся эта продукция находится в открытом доступе круглосуточно для всех возрастов
Екатерина Поздеева, автор законопроекта
Предполагается, что принятие законопроекта поспособствует снижению смертности от алкогольной интоксикации и уменьшению показателей употребления спиртного подростками.
В соответствии с действующим законодательством лицензированию подлежит только производство, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции. Розничную продажу таких товаров закон не регламентирует.
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