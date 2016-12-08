Впервые с 2013 года россияне отказались от сокращения бюджета на празднование Нового года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования международной сети консалтинговых компаний Deloitte.

По сравнению с 2015 годом сумма запланированных россиянами затрат на новогодние праздники увеличилась на 15,2 % — с 217 до 250 евро. В рублевом эквиваленте это равносильно росту бюджета на 9,5 % — с 15 407 рублей в 2015-м до 16 875 рублей в 2016-м. Фактические же затраты граждан в 2015 году превысили план на 12,9 % и составили 245 евро, или 17 395 рублей.

Статьи расходов и их распределение в праздничном бюджете россиян практически не изменились. По мнению респондентов, 45 % затрат придутся праздничный стол, еще 43 % пойдут на подарки, а оставшиеся 12 % — на развлечения. Для сравнения: в Европе большую часть денег — 51 % от бюджета в 428 евро — планируют потратить на покупку подарков. Расходы на еду и напитки составят 36 %. На развлечения европейцы отводят почти столько же, сколько и россияне, — 13 %.

В качестве самого желанного подарка на праздники по-прежнему значатся деньги (67 %). На втором месте по популярности идут путешествия (52 %), а на третьем — смартфоны (41 %). При этом список наиболее часто покупаемых подарков идет вразрез с этим перечнем. Среди подарков для взрослых пальма первенства принадлежит конфетам и шоколаду (51 %). Следом значатся косметика и парфюмерия (48 %) и лишь затем — деньги (32 %). Подросткам также чаще всего покупают сладости (42 %). Деньги в этом топе стоят на втором месте с 28 %, а на третьем — игры (20 %).

По данным Росстата, в октябре снижение реальных доходов россиян достигло 5,9 % в годовом выражении, что вдвое выше показателей сентября. В общей сложности реальные доходы населения сокращаются уже на протяжении двух лет. По прогнозам экспертов, этот процесс остановится в первом полугодии 2017 года.