Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Из документа следует, что в 2017 году предполагаемые доходы страны составят 13,488 миллиарда рублей, а расходы — 16,241 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета превысит 2,753 триллиона рублей.

Доходы на 2018 и 2019 годы запланированы на уровне 14,029 и 14,845 триллиона рублей соответственно. Расходы же, как предполагается, составят 16,040 и 15,987 триллиона. Следовательно, бюджет России будет дефицитным все три года.

В качестве источника финансирования дефицита бюджета планируется использовать средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Оставшиеся в Резервном фонде 1,15 триллиона рублей будут полностью израсходованы уже в 2017 году. ФНБ же к концу 2019 года уменьшится более чем в полтора раза — с примерно 4,8 до 3 триллионов рублей.

Расчеты бюджета проводились исходя из прогнозируемой средней цены на нефть в 40 долларов за баррель. Документом предполагается, что курс доллара в России в 2017 году составит 67,50 рубля, в 2018-м — 68,70, а в 2019-м — 71,10 рубля. Инфляция при этом достигнет целевого уровня в 4 %, на котором и будет находиться все три года. При этом уже в 2017 году ожидается увеличение ВВП на 0,6 %. В 2018 году экономический рост составит 1,7 %, а в 2019-м — 2,1 %.

Агентство «РБК» отмечает, что принятый Госдумой бюджет на следующую трехлетку можно считать историческим. Россия впервые с 2000 года решилась на сокращение государственных расходов в номинальном выражении. В реальном же они падают уже с 2014 года. При этом из-за проведения в 2018 году президентских выборов расходы казны на обеспечение деятельности чиновников и госорганов окажутся даже больше, чем затраты на образование и здравоохранение вместе взятые, — 1,1 триллиона рублей против 902 миллиардов.