По итогам 2016 года госкорпорации «Ростех» удалось предотвратить два коррупционных преступления, из-за которых она могла лишиться 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Антикоррупционная работа предприятия велась вместе с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России. По материалам компании и ее дочерних организаций, направленным в правоохранительные органы, возбудили 15 уголовных дел.

В 2016 году для сбора данных о фактах проявления коррупции на примерно 400 дочерних компаниях, входящих в «Ростех», запустили горячую линию, на которую можно обратиться как по телефону, так и по электронной почте. На нее уже поступило 700 обращений. Часть из них передали правоохранителям.

Летом 2016 года правоохранительные органы задержали двух бывших топ-менеджеров бизнес-структур «Ростеха» по подозрению в хищении у корпорации более 800 миллионов рублей. По версии следствия, экс-глава ОАО «Московского конструкторского бюро „Компас“» Мурад Сафин и бывший руководитель оборонного предприятия «Промпоставка» Руслан Сулейманов выводили деньги «Ростеха» под фиктивные контракты, которые якобы имели особое значение для обороноспособности страны. Для этого использовались фирмы-однодневки, связанные с заказчиками работ.

Кроме того, в ноябре 2016 года стало известно о доследственных проверках на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля, также входящего в «Ростех». Предполагается, что там также заключали фиктивные госконтракты.