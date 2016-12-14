Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: развитие «Яндекс.Диска», продажа книг в «Одноклассниках» и интерактивное радио.

Маркетплейс Сбербанка

Сбербанк запустил маркетплейс сторонних сервисов в своем интернет-банке для бизнеса. Теперь корпоративные клиенты компании смогут подключать дополнительные услуги например, по ведению бухгалтерии или осуществлению гарантированных расчетов как от самого Сбербанка, так и от его партнеров. Заявки от разработчиков принимаются на отдельном сайте.

Облачный «Яндекс.Диск»

«Яндекс» выпустил бета-версию «Яндекс.Диска 2.0», которая позволяет хранить все файлы только в «облаке». Они будут загружаться на компьютер только при необходимости. При этом все изменения будут автоматически синхронизироваться с хранилищем.

Лаборатория дизайна Apple

Корпорация Apple выпустила ролик о работе своих дизайнеров. В нем компания впервые показала, как устроена ее дизайн-лаборатория в Купертино — большой опенспейс со станками, на которых сотрудники сами производят детали для прототипов будущих гаджетов.

Продажа книг в «Одноклассниках»

В социальной сети «Одноклассники» теперь можно покупать электронные и аудиокниги, не покидая сайта. Для этого в группу интернет-магазина «ЛитРес» добавили специальное приложение, позволяющее расплачиваться за покупки «ОКами» — внутренней валютой ресурса.

Запуск Android Things

Корпорация Google запустила новую платформу для развития «интернета вещей» и создания новых смарт-гаджетов. Android Things объединяет операционную систему Brillo с инструментами разработки Android Studio и Android SDK, облачным хранилищем Google Cloud Platform и сервисами Google Play. Также в ближайшее время появится поддержка распознавания речи через Weave.

Памятка Facebook для родителей

Социальная сеть Facebook выпустила гид по обеспечению информационной безопасности, адресованный родителям несовершеннолетних пользователей интернета. Он содержит текстовые и видеосоветы о том, как защитить детей от негативной информации и онлайн-травли. Ресурс доступен на 55 языках.

Интерактивное интернет-радио

Амстердамские дизайн-студии Moniker и Puckey запустили интерактивное интернет-радио Radio Garden. Пользователи ресурса могут вращать модель земного шара и слушать, что транслируется на волнах местных радиостанций прямо сейчас, или переключиться в режим History, чтобы ознакомиться с историческими записями.