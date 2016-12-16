Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: развитие Facebook Messenger, продажа данных Yahoo! и отечественные шрифты.

Самоуничтожающиеся истории в Facebook Messenger

Российским пользователям Facebook Messenger стала доступна функция «Мой день». Она позволяет делиться с контактами самоуничтожающимися сообщениями с фото и видео по аналогии со Snapchat и историями в Instagram. Тестирование сервиса началось еще в сентябре в Польше.

Провал Super Mario Run

Акции компаний Nintendo и DeNA обвалились на 5,6 и 7,9 % соответственно после того, как разработчики выпустили игру Super Mario Run для iOS. На этом фоне капитализация Nintendo упала почти на 2 миллиарда долларов. Новинке не удалось увлечь игроков так сильно, как ожидали инвесторы. Сразу после релиза Super Mario Run возглавила списки самых скачиваемых игр в 62 странах, однако первое место рейтинга по выручке игра получила только в пяти странах. Большинство пользователей предпочли ограничиться бесплатными уровнями.

Продажа данных Yahoo!

Данные миллиарда пользователей Yahoo! , которые хакеры получили в 2013 году, были впоследствии проданы в Dark Web трем выходцам из Восточной Европы, которые могут быть причастны к шпионажу. Стоимость всей базы составила 300 тысяч долларов.

Uber для скорой

В столице Кении, Найроби, запустили приложение Flire — аналог Uber для машин скорой помощи. Большинство вызовов в городе обрабатывают частные компании, в машинах которых при этом не установлены навигационные приборы, а чтобы вызвать помощь, местным жителям сперва необходимо дозвониться до полиции. Новый сервис решает обе эти проблемы — водители скорых сразу видят, откуда поступило обращение и как туда проехать.

Победа верующих над производителем презервативов

Православные активисты села Боголюбово заставили компанию «Бергус» отказаться от развития местного производства презервативов. Она собиралась открыть новую линию неподалеку от Свято-Боголюбского женского монастыря, что вызвало возмущение прихожан. Их массовые протесты привлекли к производителю повышенное внимание, поэтому ему удалось получить значительно больше предзаказов на различную продукцию, в том числе на подгузники. Именно их выпуск теперь и наладят в селе.

Отечественные шрифты

Разработчик отечественного офисного пакета «МойОфис» выпустил бесплатный набор XO Fonts с собственными аналогами Arial, Times New Roman и некоторых других шрифтов. Предполагается, что их смогут использовать создатели ПО для госорганов и госкомпаний. Раньше у некоторых из них возникли проблемы с доступом к зарубежным шрифтам из-за введенных против России санкций.