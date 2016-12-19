Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продажа Blackberry, push-кампании «Яндекса» и развитие искусственного интеллекта в Google.

Новая Android-клавиатура

Корпорация Google обновила стандартную клавиатуру операционной системы Android.В ней появились функции разработанной весной 2016 года клавиатуры Gboard со встроенным поиском информации, картинок и эмодзи. Раньше дополнительные возможности были доступны только для устройств на базе iOS.

Push-кампании от «Яндекса»

«Яндекс» добавил функцию бесплатной рассылки таргетированных push-уведомлений в свой сервис аналитики для мобильных приложений AppMetrica. Теперь разработчики смогут рассылать оповещения на мобильные избранных групп пользователей — с разбивкой на сегменты по их географии, демографии, платежному поведению, а также по источнику установки сервиса или игры.

Блокировка Tor

В Турции заблокировали доступ к анонимному браузеру Tor. Раньше местные власти уже ограничивали доступ к Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google Drive , Dropbox, OneDrive и GitHub, однако тогда это совпадало с акциями протеста в стране.

Искусственный интеллект от Google

В 2017 году Google расширит штат принадлежащей ей компании DeepMind сразу в 2,5 раза — с 400 до тысячи человек. Корпорация уже переманивает специалистов по искусственному интеллекту из Facebook, а также нанимает перспективных выпускников Оксфорда и Кембриджа.

Туннели Маска

Основатель компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск решил создать компанию по бурению подземных туннелей для автомобилей и общественного транспорта. Таким образом он собирается разгрузить дороги в больших городах.

Продажа Blackberry

Китайская технологическая компания TCL приобрела права на бренд смартфонов Blackberry. Сама Blackberry продолжит разрабатывать программное обеспечение и систему безопасности для мобильных устройств, а покупатель сможет определять внешний вид новых гаджетов и заниматься их выпуском и распространением.