Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: космический мусорщик, гиперлокальный таргетинг и деньги самой богатой семьи России.

Новая покупка Snapchat

Мессенджер Snapchat приобрел израильский AR-стартап Cimagine. Он разработал технологию, которая позволяет виртуально размещать в помещении мебель и технику, которую планируют приобрести пользователи. Сумма сделки составила от 30 до 40 миллионов долларов.

«Истории» во «ВКонтакте»

iOS-разработчик Леонтий Ишимов показал, как, предположительно, будут выглядеть «Истории» в социальной сети «ВКонтакте». Новая функция позволит наложить на только что снятые фото и видео текст, стикеры или музыку и поделиться ими с друзьями или сохранить на смартфон.

Распознавание лиц в Тинькофф-банке

Тинькофф-банк договорился о подключении к системе распознавания лиц VisionLabs LUNA. Приложение установят на смартфоны сотрудников, фотографирующих клиентов, и оно будет автоматически анализировать видеопоток и сохранять снимки в лучшем качестве и ракурсе в базе. Впоследствии эти фото помогут выявить мошенников, пытающихся оформить кредит за чужой счет. Стоимость подключения сервиса не уточняется.

Гиперлокальный таргетинг

Социальная сеть «ВКонтакте» активировала гиперлокальный таргетинг объявлений. Теперь рекламодатели смогут показывать их только пользователям, которые находятся на определенной местности — в радиусе от 500 метров до 100 километров от заданной точки. Для каждого объявления можно настроить до 100 таких меток.

API «Почты России»

«Почта России» запустила API для оформления посылок. С его помощью онлайн-магазины смогут автоматизировать отправку товаров и оперативно оповещать клиентов о статусе посылки и цене доставки.

Космический мусорщик

«Роскосмос» работает над проектом космического уборщика. Он сможет «сдувать» отработавшие аппараты с орбиты ионной струей реактивного двигателя. Скорость устранения нежелательных объектов будет зависеть от мощности установленных на аппарате двигателей.

Деньги самой богатой семьи России

Газета «Ведомости» опубликовала расследование об источниках дохода самой богатой семьи в России — Гуцериевых – Шишхановых. Она уже контролирует 10 банков, два крупнейших пенсионных фонда, две нефтяные компании, три девелопера и 4 миллиона квадратных метров различной недвижимости и продолжает масштабировать бизнес, в том числе за счет торговых сетей «Техносила», «Эльдорадо» и «М.Видео». При этом большую часть сделок проводится на кредитные, а не собственные деньги.