Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: пожелания пользователей Twitter, закрытие инкубатора Coco-Cola и стартап-визы Израиля.

Закрытие стартап-инкубатора Coca-Cola

Coca-Cola закрыла свой бизнес-инкубатор Founders и уволила руководившего им вице-президента по инновациям Дэвида Батлера и глобального директора по инновациям и предпринимательству Росса Кимбела. С 2014 года компания поддержала восемь заявившихся в инкубатор проектов, с которыми продолжит работать и дальше. Среди них, например, значатся агентство прогнозной аналитики Hivery и сервис поиска подработки Wonolo.

Пожелания пользователей Twitter

Основатель Twitter Джек Дорси провел опрос пользователей сервиса в своем микроблоге, чтобы узнать, каких нововведений они ждут в 2017 году. Самой востребованной оказалась функция редактирования уже опубликованных записей. Глава компании согласился, что необходимость в ней возникла уже давно.

Предостережения Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс опасается, что в ближайшее десятилетие человечество столкнется со смертельной эпидемией вируса гриппа. По его мнению, трагедии удастся избежать, только если научиться быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. Сейчас этому мешают в том числе и различные ограничения со стороны всевозможных регуляторов.

Запрет «Яндекс.Почты» в Калининграде

Калининградским чиновникам запретили использовать продукты и услуги иностранных интернет-компаний. Помимо Facebook, Viber, WhatsApp, Skype, Google Analytics и Gmail, мэрия включила в список и сервисы «Яндекса» — «Метрику», «Карты» и «Почту». Это решение объяснили тем, что головная компания холдинга зарегистрирована в Нидерландах.

Дома на Марсе

Эксперты NASA предложили использовать марсианский лед для возведения колонии землян на планете. Предполагается, что он сможет выступить защитной оболочкой для домов-«бубликов». В агентстве отмечают, что, задействовав местные ресурсы, космические миссии смогут брать с собой меньше груза. Однако на заполнение одной оболочки защитного тора потребуется около 400 дней, так как добыча марсианского льда занимает много времени.

Стартап-визы Израиля

Израильские власти объявили о начале выдачи «инновационных виз». Они позволят иностранным предпринимателям жить в стране в течение 24 месяцев, получая при этом финансовую поддержку по госпрограмме развития стартапов. Правительство обещает инвестировать до 52 тысяч долларов в проекты на стадии идеи или готового бизнес-плана.