Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новая приставка Nintendo, редизайн Snapchat и инвестиции в роботов-курьеров.

Новая приставка Nintendo

Компания Nintendo официально представила новую игровую приставку Nintendo Switch. Консоль, которую можно использовать как при подключении к ТВ, так и отдельно от него, поступит в продажу 3 марта 2017 года. Ее цена составит 300 долларов.

Уязвимость WhatsApp

Американские ученые обнаружили уязвимость мессенджера WhatsApp, которая позволяет перехватывать сообщения пользователей. Недоработанным оказался механизм оконечного шифрования данных — специалисты смогли запустить повторную генерацию ключей для расшифровки.

Редизайн Snapchat

Мессенджер Snapchat представил масштабный редизайн своего приложения. Теперь в нем появился поиск друзей, групп и издателей контента, а также раздел Our Story, который будет постоянно пополняться фотографиями и видео со всего мира. Пока новые функции тестируются на Android.

Инвестиции в роботов-курьеров

Венчурный фонд Grishin Robotics, автоконцерн Daimler и их партнеры вложили 17,2 миллиона долларов в компанию Starship, работающую над первой в мире системой доставки товаров роботами. Последние могут перемещаться на расстояние до 4,5 километра и самостоятельно принимают все решения по пути. Стартап основан создателями Skype и уже работает в США, Великобритании, Германии, Швейцарии и Эстонии.

Борьба с App Store

Апелляционный суд США разрешил пользователям iPhone судиться с Apple из-за монополизации рынка приложений через App Store. Он решил, что возможность приобретать новые игры и сервисы только через этот магазин ограничивает потребителей и разработчиков в возможностях.

Чаты в YouTube

YouTube запустил функцию Super Chat, благодаря которой пользователи смогут оставлять платные комментарии в онлайн-трансляциях на сайте. Их цена зависит от длины записи, ее оттенка, длительности нахождения в топе и страны. Похожий механизм используется стриминговым сервисом Twitch.

История создания iPhone

Онлайн-издание The Verge выяснило историю создания первого iPhone. Ему удалось узнать, как менялось представление основателя Apple Стива Джобса о новом гаджете и как его отговорили от использования колеса управления по аналогии с iPod.

Судьба шоу «+100500»

Основатели выпускающего шоу «+100500» проекта «Карамба ТВ» Максим Голополосов, Петр Сивак и Михаил Орлов вышли из состава акционеров компании. Они приняли такое решение из-за конфликта с холдингом «СТС Медиа», которому принадлежит 51 % студии. Предпринимателей обвиняли в продаже некачественного актива и подталкивали к «финансовому самоубийству» в виде получения нового займа.