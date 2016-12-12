Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала, что в 2017 году российский резервный фонд полностью исчерпается, пишет «Коммерсантъ». Затем правительство начнет использовать средства Фонда национального благосостояния.

«Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 году — 1,8 триллиона рублей)», — сообщила Голикова.

При этом она считает, что российская экономика «полностью адаптировалась» к сформировавшимся условиям. «Под последними я подразумеваю условия и внешние (санкции), и внутренние (кризис). Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенденция до конца не определилась: с точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику — один месяц фиксируем падение, следующий — рост, потом опять падение и опять рост. Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания», — добавила глава Счетной палаты.