Аналитическое кредитное рейтинговое агентство запустило индекс финансового стресса, отражающий близость России к кризису. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Уровень финансового стресса зависит от оценки фундаментальных цен, наличия информации о текущем состоянии участников рынка, а также от того, каким активам отдают предпочтение — менее рискованным или более ликвидным. Индекс может колебаться от нуля до 10 баллов. Чем выше показатель, тем хуже обстоят дела в экономике, в особенности — в финансовой сфере. Кризисный уровень начинается после 2,5 балла.

Колебания индекса финансового стресса с декабря 2015-го по декабрь 2016 года

Значение индекса обновляется ежедневно. Так, например, 12 декабря он уменьшился сразу на 0,46 балла — до 1,1 балла, что стало максимальным снижением в 2016 году. АКРА поясняет, что ситуация на финансовом рынке улучшилась из-за достижения договоренностей о сокращении нефтедобычи между ОПЕК и странами, не входящими в объединение.

Аналогичные индексы публикуются центральными и инвестиционными банками и в других странах. В России аналогичных индексу АКРА инструментов пока нет.