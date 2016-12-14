Аналитический центр «Сравни.ру» представил свой первый рейтинг надежности российских банков. The Village публикует двадцатку лидеров.

Место Название банка

Сбербанк

ВТБ

Газпромбанк

«ВТБ 24»

ФК «Открытие»

Россельхозбанк

Альфа-банк

«Национальный клиринговый центр»

Промсвязьбанк

Юникредит банк

Райффайзенбанк

Росбанк

Связь-банк

Всероссийский банк развития регионов

Новикомбанк

«Глобэкс»

МСП банк

Почта банк

Сетелем банк

Российский национальный коммерческий банк

Все эти банки вошли в категорию самых надежных кредитных учреждений, представленную госбанкам и их «дочками» и системно-значимыми банками. Также в ней оказались еще пять компаний: РОСЭКСИМбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Кредит Урал банк, «Российская финансовая корпорация» и Денизбанк Москва.

Кроме того, надежными признали еще 75 банков. В эту категорию попали муниципальные банки, «дочки» иностранных банков и крупных финансово-промышленных групп, а также компании, получившие наилучшие оценки по финансовым показателям. Здесь, например, значатся Московский кредитный банк, банки «Россия» и «Санкт-Петербург», а также Nordea Bank, HSBC и Deutsche Bank.

В группу достаточно надежных банков включили 53 компании, в том числе Московский индустриальный банк, «Возрождение» и «Тинькофф».

В надежности еще 34 банков эксперты не уверены. Некоторые из них сейчас находятся в процессе санации — например, Московский областной банк, Балтийский банк и «Траст».

Девять банков признали недостаточно надежными. Сюда попали банки «Восточный», «Ренессанс Кредит», «Образование», «Легион», «Рублев», «Солидарность», а также Собинбанк, Башкомснаббанк и Темпбанк.

К категории проблемных банков отнесли «Пересвет» и «Татфондбанк». А «Русский стандарт» остался без оценки, так как не опубликовал необходимую для ее расчета отчетность.

В целом в рейтинг вошли 200 кредитных учреждений. Они ранжировались по размеру и динамике активов, капитала и клиентских средств, уровню высоколиквидных активов и доле кредитного портфеля, оценкам российских и зарубежных рейтинговых агентств, а также десяткам других показателей.