Самые надежные банки России
Аналитический центр «Сравни.ру» представил свой первый рейтинг надежности российских банков. The Village публикует двадцатку лидеров.
Место
Название банка
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
«ВТБ 24»
ФК «Открытие»
Россельхозбанк
Альфа-банк
«Национальный клиринговый центр»
Промсвязьбанк
Юникредит банк
Райффайзенбанк
Росбанк
Связь-банк
Всероссийский банк развития регионов
Новикомбанк
«Глобэкс»
МСП банк
Почта банк
Сетелем банк
Российский национальный коммерческий банк
Все эти банки вошли в категорию самых надежных кредитных учреждений, представленную госбанкам и их «дочками» и системно-значимыми банками. Также в ней оказались еще пять компаний: РОСЭКСИМбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Кредит Урал банк, «Российская финансовая корпорация» и Денизбанк Москва.
Кроме того, надежными признали еще 75 банков. В эту категорию попали муниципальные банки, «дочки» иностранных банков и крупных финансово-промышленных групп, а также компании, получившие наилучшие оценки по финансовым показателям. Здесь, например, значатся Московский кредитный банк, банки «Россия» и «Санкт-Петербург», а также Nordea Bank, HSBC и Deutsche Bank.
В группу достаточно надежных банков включили 53 компании, в том числе Московский индустриальный банк, «Возрождение» и «Тинькофф».
В надежности еще 34 банков эксперты не уверены. Некоторые из них сейчас находятся в процессе санации — например, Московский областной банк, Балтийский банк и «Траст».
Девять банков признали недостаточно надежными. Сюда попали банки «Восточный», «Ренессанс Кредит», «Образование», «Легион», «Рублев», «Солидарность», а также Собинбанк, Башкомснаббанк и Темпбанк.
К категории проблемных банков отнесли «Пересвет» и «Татфондбанк». А «Русский стандарт» остался без оценки, так как не опубликовал необходимую для ее расчета отчетность.
В целом в рейтинг вошли 200 кредитных учреждений. Они ранжировались по размеру и динамике активов, капитала и клиентских средств, уровню высоколиквидных активов и доле кредитного портфеля, оценкам российских и зарубежных рейтинговых агентств, а также десяткам других показателей.
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