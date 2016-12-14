Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает чиновникам, депутатам и силовикам иметь зарубежные счета, а также управлять ими через третьих или доверительных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Закон уточняет термин «иностранные финансовые инструменты». «Особо следует подчеркнуть, что законопроектом предлагается определить, что запрет на владение и пользование ИФИ включает в себя прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими инструментами», — отмечается в заключении думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Депутаты считают, что определение термина требует еще одной детализации в целях противодействия коррупции. Под третьими лицами законопроект подразумевает бывших супругов и других доверенных лиц. Речь идет о случаях, когда прибыль получает чиновник или его близкий родственник.

Законопроект признает ИФИ ценные бумаги, а также относящиеся к ним финансовые инструменты лиц, которые зарегистрированы в иностранном государстве. ИФИ предполагается также называть иностранные структуры без юрлица, которому присвоен международный код ценной бумаги.

В существующей редакции закона понятие ИФИ используется в законе о рынке ценных бумаг, однако касается только тех финансовых инструментов, которые обращаются в России в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов.

Проект также предполагает запрет на прямое и косвенное владение и пользование ИФИ.