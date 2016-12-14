Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых влиятельных людей мира. Президент России Владимир Путин становится самым влиятельным человеком мира четвертый год подряд. The Village публикует первую десятку рейтинга.

Место Деятель

Владимир Путин

Дональд Трамп

Ангела Меркель

Си Цзиньпин

Папа Римский Франциск

Джанет Йеллен

Билл Гейтс

Ларри Пейдж

Нарендера Моди

Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукербер, 33 года, и лидер КНДР Ким Чен Ын, 43 года, стали самыми молодыми в рейтинге. Кроме того, в список вошли богатейший человек Азии Ли Кашин, которому 88 лет, и американский инвестор Уоррен Баффет, которому 86.

Также в список вошли шесть женщин. Ими стали канцлер Германии Ангела Меркель, глава ФРС Джанет Йеллен, британский премьер Тереза Мэй (13-ое место), глава МВФ Кристин Лагард (25-ое место), генеральный директор компании IBM Джинни Рометти (61-ое место) и исполнительный директор General Motors Мэри Барра (62-ое место).