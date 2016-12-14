Стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в 2016 году вырастет на 1,8% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Салат «Оливье» на четырех человек будет стоить 310 рублей, тогда как в 2015 году он стоил 305 рублей. Также ведомство подсчитало, что сумма на приготовление «Сельди „под шубой“» возросла на 3,7 % до 155 рублей. Отмечается, что за год больше всего подорожал майонез – на 8,7 %.

По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары за период с января по ноябрь 2016 года составил 4 %.