Сайт газеты «Ведомости» изменил правила доступа к статьям по подписке. Об этом сообщается на сайте издания.

До этого в месяц пользователю было бесплатно доступно 13 любых опубликованных на сайте материалов. «Теперь все материалы просто делятся на открытые и закрытые. Первые доступны всем без ограничений, вторые — только подписчикам. Если возле заголовка вы видите замочек, то этот материал — только для обладателей подписки», — говорится в сообщении.

При этом, отмечается на сайте, больше не будут действовать «разные ухищрения», с помощью которых раньше можно было прочитать платный материал. Например, это можно было сделать, зайдя в него через поисковик, а не по прямой ссылке или с другой страницы «Ведомостей».

Цены на онлайн-подписку снижаются: месяц теперь стоит 490 рублей, год — 4 490 рублей. Лента новостей, все фотогалереи, тесты, видео, некоторые интервью, мнения и даже некоторые статьи остаются бесплатными.

Для тех, кто привык заходить на сайт газеты со смартфона, вводится запустили отдельную мобильную подписку. Она дает доступ к платным материалам только на конкретном смартфоне и стоит 3 рубля в день. Эти деньги списываются со счета телефона. Такая подписка доступна абонентам «Билайна», «МегаФона», МТС и Tele2, ее можно оформить на мобильном сайте m.vedomosti.ru.