Акционером и членом совета директоров банка «Пересвет» может являться предполагаемая троюродная сестра патриарха Кирилла Елена Холодова, сообщает «Дождь».

По версии телеканала, Холодовой принадлежит 0,3 % банка, который два месяца работает под временной администрацией. С 2010 года она работает зампредседателем совета директоров «Пересвета».

Холодова, утверждает телеканал, также может быть сестрой истицы по «пыльному делу» Лидии Леоновой.

В 2010 году у Леоновой, которая проживает в Доме на набережной на улице Серафимовича, возник конфликт с соседом. По ее словам, строительная пыль, возникшая при ремонте в находящейся этажом ниже квартире бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко, покрыла плотным слоем всю квартиру патриарха, испортила мебель и библиотеку. В результате дела ей было присуждено 20 миллионов рублей компенсации.

В интервью Владимиру Соловьеву в 2012 году патриарх рассказал, что истицей является одна из его троюрдных сестер, которые живут в доме на Серафимовича. Имя второй сестры он называть не стал, отметив, что им по 55 и 65 лет.

По словам историка церкви Сергея Бычкова, до выхода замуж Леонова носила фамилию Холодова. В 2004 году журнал «Огонек» называл женщину «дочерью повара Ленинградского обкома КПСС». По информации Санкт-Петербургского архива, у главы столовой Смольного было две дочери — Лидия и Елена Холодовы. В документе отмечается, что они родились в 1947 и 1957 году. Это совпадает с возрастом жительниц квартир Дома на набережной, о которых рассказывал патриарх.

По документам банка, в 1957 году также родилась совладелец и акционер «Пересвета» Елена Михайловна Холодова. Она работает в благотворительном фонде «Православная гуманитарная инициатива», который учрежден главой РПЦ.

Банк «Пересвет» входит в 50 крупнейших банков России. Его основным владельцем является Русская православная церковь. Ей принадлежат 49,7 % компании. Еще 24,35 % акций находятся у «Экспоцентра», подконтрольного Торгово-промышленной палате. По итогам 2015 года кредитное учреждение показало прибыль в 3,8 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года банк занимал 44-е место в банковской системе России.

18 октября «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц. За несколько дней до этого председатель правления банка Александр Швец исчез, а затем нашелся в одной из московских клиник. После введения ограничений инвесторы отказались покупать облигации банка. Вслед за этим Центробанк ввел в компании временную администрацию сроком на полгода. Одновременно с этим в банке вступил в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов.