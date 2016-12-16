В России с 1 января 2017 года может быть приостановлена работа коллекторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

15 декабря 2016 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с января следующего года в России смогут работать только коллекторские компании, включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов. Для этого в службе планируется создать новый департамент.

В пресс-службе ФСПП «Коммерсанту» рассказали, что служба может приступить к реализации президентского указа только после подписания соответствующего постановления правительством. На данный момент ФССП не имеет полномочий для надзора над коллекторами и формирования реестра.

Информацию изданию подтвердил заместитель главы министерства экономики Николай Подгаузов. «Постановление уже внесено в правительство и может быть оперативно подписано», — утверждает он.

По словам участников рынка, даже в случае если постановление подпишут в ближайшие дни, а коллекторы начнут подавать заявки на включение в реестр в ФСПП (на рассмотрение которых уходит 20 дней), то в январе рынок взыскания долгов будет парализован. «Если январь, который и так на практике тихий месяц, будет использован как переходный период и неготовность госорганов будет компенсирована мягким надзором, коллекторы и регуляторы разойдутся на узкой дороге», — считает партнер агентства «Эверест» Антон Дианов.

Коллекторы, которые продолжат работу без включения в список, с формальной точки зрения окажутся нарушителями закона, их смогут привлечь к ответственности.