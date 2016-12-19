Группа компаний «Сафмар», владеющая «Техносилой» и недавно купившая «Эльдорадо» и «М.Видео», решила заняться кредитованием в местах торговли. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, компания собирается выйти на рынок POS-кредитования за счет партнерства с уже работающим в этом сегменте банком, так как у входящего в группу Бинбанка такого опыта нет. В частности, предполагается, что «Сафмар» купит 25 % банка «Ренессанс Кредит», входящего в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. При этом в дальнейшем доля группы в нем может увеличиться.

Участники рынка считают, что стороны могут договориться о сделке до конца 2016 года и закрыть ее в первой половине 2017-го. В Бинбанке и ОНЭКСИМе заявили, что не ведут переговоров, а в «Ренессанс Кредите» отказались от комментариев.

По мнению экспертов, выход группы «Сафмар» на рынок POS-кредитования именно через покупку доли в «Ренессанс Кредите» выглядит логичным решением, так как последний, хоть и занимает четвертое место в этом сегменте, специализируется именно на таких займах и не имеет иностранных акционеров. Новый партнер в лице группы «Сафмар» поможет ему укрепить позиции и увеличить долю на рынке. Сейчас каждый пятый POS-кредит на общую сумму в 65 миллиардов рублей в год выдается именно через «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилу». Для других же банков сделка между «Сафмаром» и «Ренессанс Кредитом» может обернуться ухудшением условий сотрудничества с ретейлерами.