В ближайшее время социальная сеть «ВКонтакте» запустит приложение VK Live, которое позволит пользователям и администраторам сообществ вести видеотрансляции на сайте. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Евгения Красникова, сперва приложение станет доступно владельцам гаджетов на базе iOS. Затем появится поддержка Android. Когда именно состоится запуск, не уточняется.

Пользователи смогут вести трансляцию как на своей странице — публично или в режиме «только для друзей», — так и в сообществах, в которых они выступают администраторами. При этом зрители смогут спонсировать ведущих, посылая им платные подарки. Деньги, потраченные на них, будут распределяться между соцсетью и автором трансляции.

Аналогичное приложение — OK Live — есть и у другой социальной сети Mail.Ru Group — «Одноклассников». Однако оно не позволяет ведущим зарабатывать прямо во время трансляций. Они могут получить деньги лишь впоследствии, включив рекламу в сохранившейся записи эфира.