Самые надежные авиакомпании мира
Онлайн-сервис AirHelp, который помогает получать компенсации за задержки и отмены рейсов, составил рейтинг самых надежных авиакомпаний мира. Об этом The Village сообщили представители компании.
Список создан на основе статистики по качеству и сервису, пунктуальности и обработке поданных AirHelp заявок на компенсации за последние три года. При составлении рейтинга компания использует собственную информацию, а также данные исследовательских компаний.
Эффективность компаний сервис оценивает по шкале от 0 до 10: отлично — > 8, хорошо — от 7 до 7,9, приемлемо — от 6 до 6,9, плохо — от 5 до 5,9, очень плохо — < 5.
Авиакомпания
Рейтинг
Qatar Airways
8,7
Air Dolomiti
8,5
Austrian Airlines
8,5
Singapore Airlines
8,4
KLM-Royal Dutch Airlines
8,3
Virgin Atlantic Airways
8,2
Air Baltic
8,1
Cathay Pacific Airways
8,1
Air Canada
8,1
Finnair
8
Единственной российской авиакомпанией в рейтинге оказался «Аэрофлот». Перевозчик занял 57-е место с рейтингом 6,4. Качество сервиса авиакомпании оценили в 8 баллов, соблюдение расписания — в 8,7 балла, обработку компенсаций — в 2,5 балла.
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