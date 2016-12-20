Онлайн-сервис AirHelp, который помогает получать компенсации за задержки и отмены рейсов, составил рейтинг самых надежных авиакомпаний мира. Об этом The Village сообщили представители компании.

Список создан на основе статистики по качеству и сервису, пунктуальности и обработке поданных AirHelp заявок на компенсации за последние три года. При составлении рейтинга компания использует собственную информацию, а также данные исследовательских компаний.

Эффективность компаний сервис оценивает по шкале от 0 до 10: отлично — > 8, хорошо — от 7 до 7,9, приемлемо — от 6 до 6,9, плохо — от 5 до 5,9, очень плохо — < 5.

Авиакомпания Рейтинг

Qatar Airways 8,7

Air Dolomiti 8,5

Austrian Airlines 8,5

Singapore Airlines 8,4

KLM-Royal Dutch Airlines 8,3

Virgin Atlantic Airways 8,2

Air Baltic 8,1

Cathay Pacific Airways 8,1

Air Canada 8,1

Finnair 8

Единственной российской авиакомпанией в рейтинге оказался «Аэрофлот». Перевозчик занял 57-е место с рейтингом 6,4. Качество сервиса авиакомпании оценили в 8 баллов, соблюдение расписания — в 8,7 балла, обработку компенсаций — в 2,5 балла.