Управление следственного комитета по Москве завело уголовное дело по статье уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части второй статьи 199 УК РФ) в отношении руководства ресторана сети «Тарас Бульба» на Пятницкой улице. Об этом сообщается на сайте СК.

Следствие предполагает, что с 2011 по 2014 год ООО «Престиж», владеющее рестораном, декларировало неверную информацию о доходах. Ущерб от неуплаты налогов в ведомстве оценили в 112 миллионов рублей.

После заведения дела СК начал проверку документов в других ресторанах сети. По этой статье руководству ресторана на Пятницкой грозит до шести лет лишения свободы.

Летом 2016 года сеть ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» уличили в уклонении от уплаты почти миллиарда рублей налогов.