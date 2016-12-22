Ассоциация компаний интернет-торговли, проводившая акции «Черная пятница» и «Киберпонедельник», запустит площадку для круглогодичных распродаж Onedaysale. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам главы АКИТ Алексея Федорова, на сайте будут непрерывно проводиться как сезонные и праздничные распродажи, так и ликвидация складских остатков в удобное для самих компаний время.

Российские производители и члены ассоциации, среди которых значатся «М.Видео», «Юлмарт», Media Markt, Ozon, «Связной» и еще около 30 российских ретейлеров, смогут запускать акции бесплатно. Остальным продавцам предложат воспользоваться этой функцией за абонентскую плату.

Деньги пойдут на поддержание стабильной работы сайта и покрытие расходов оператора — им станет принадлежащей «Техносиле» екатеринбургский онлайн-магазин E96.

Участники АКИТ получат доступ к площадке уже 23 декабря. Для покупателей же Onedaysale станет доступен в конце января 2017 года.

В ассоциации рассчитывают, что за первый год к системе подключатся более тысячи интернет-магазинов, а суточная посещаемость сайта в дни основных распродаж достигнет миллиона человек. При этом Федоров подчеркнул, что проводить все распродажи на одной площадке выгоднее, так как для продвижения отдельных акций и доменов требуются большие трудовые и денежные затраты.