Израильская фармацевтическая компания Teva и ее российская «дочка» пошли на сделку со следствием и признали дачу взяток российским чиновникам. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США, занимающегося в том числе и расследованием фактов коррупции в других странах.

По словам представителей Teva, в 2010–2012 годах они договорились о поставках в Россию препарата «Копаксон» для лечения рассеянного склероза. Переупаковку лекарства организовала компания, подконтрольная неназванному российскому чиновнику, который помог Teva организовать участие «Копаксона» в госзакупках. За счет этого он получил прибыль в 65 миллионов долларов. Сама же корпорация заработала на продаже копаксона более 200 миллионов долларов.

Предполагается, что Teva сотрудничала с членом Совета Федерации Борисом Шпигелем, сложившим свои полномочия в 2013 году. Ему принадлежит фармдистрибьютор «Биотэк», занимавшийся упаковкой и распространением «Копаксона» в России.

В Минздраве уже распорядились провести проверку по фактам, о которых сообщили в Минюсте США. Также о сложившейся ситуации сообщили в Генпрокуратуру.

Одновременно с этим Teva призналась в выплате около 200 тысяч долларов неназванному украинскому чиновнику, выступившему «консультантом по регистрации» при продвижении «Копаксона» и инсулиновых препаратов на местном рынке. Кроме того, компания подкупала врачей в Мексике.

Чтобы урегулировать ситуацию, Teva вернет 236 миллионов долларов незаконно полученной прибыли Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Еще 283 миллиона долларов штрафа с компании взыщет Минюст.