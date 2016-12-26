Кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов запустил онлайн-магазин православной одежды «Ксенюшка». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На сайте компании указано, что в своей работе «Ксенюшка» ориентируется на «православные христианские ценности». Магазин назван в честь блаженной Ксении Петербургской. 10 % доходов компания направляет в Свято-Ксениевский монастырь и в часовню святой.

Марка представлена женской одеждой отечественного производства — платьями по цене от 2,9 тысячи рублей, юбками от 1,3 тысячи и футболками от 600 рублей. Доставка осуществляется как по России, так и за границу.

Бекмамбетов зарегистрировал компанию в сентябре 2016 года в Москве по одному адресу со своей киностудией — Bazelevs. Ему принадлежат 50 % предприятия. Вторую половину поровну делят Эдуард и Ирен Утебековы. Последняя работает директором по внешним и региональным связям Bazelevs. Офис магазина находится в Санкт-Петербурге.

Получить комментарии по поводу открытия «Ксенюшки» от Бекмамбетова, Утебековых или Bazelevs «Коммерсанту» не удалось.

По мнению экспертов, запуск такого бизнеса обходится в среднем в 5 миллионов рублей. Они предупреждают, что развитие столь нишевого проекта требует серьезных вложений, а также присутствие не только в Сети, но и в офлайне — например, продаж при храмах или наличия рекомендаций от них.