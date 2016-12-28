Сервис по заказу такси Gett начал тестирование функции, позволяющей пользователям приложения настраивать детали поездки — скорости поездки, возможности общения с водителем машины, работу радио и температуру в салоне. Об этом у себя в Twitter рассказал креативный директор «Детского мира» Вячеслав Кутеев. Информацию о тестировании опции подтвердили vc.ru представители сервиса.

В Gett изданию рассказали, что функция на данный момент доступна для пользователей тарифов «Бизнес» и VIP, использующих сервис в Москве.

«Водители этих классов проходят дополнительные тренинги для общения с пассажирами, однако мы решили, что можем создать более совершенный сервис. Таким образом мы сразу можем предупредить водителей о пожеланиях пассажира — эта информация видна водителям до посадки», — заявили в компании.

Представители Gett утверждают, что этот функционал появился впервые среди такси-сервисов в России. По их словам, обычно пользователю доступны только дополнительные опции, к примеру, детские кресла или возможность курить в машине.