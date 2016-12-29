Сети магазинов бытовой химии и парфюмерии пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Минпромторга Денису Мантурову на проблемы, возникшие из-за запрета на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Они обратились к чиновникам с просьбой не допустить изъятия из продажи качественных косметических товаров, пишет газета «Ведомости».

В текущей редакции документа под запрет попадают лосьоны, тоники, средства для волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях и лаки для волос.

При этом производители по разному трактовали запрет: в компании «Проктер энд Гэмбл» сочли, что теперь не могут продавать в России лосьоны после бритья и лаки для волос, в «Юнилевер Русь» решили, что их продукция не подпадает под запрет.