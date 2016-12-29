В 2017 году Роскомнадзор собирается проверить 39 компаний на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, проверки затронут МТС, «Мегафон», Сбербанк, QIWI, УЭК, LG, Gett, Pfizer, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG и EY, а также несколько федеральных министерств, медицинских учреждений и вузов.

Вдобавок к этому ведомство собирается проверить 54 организации на соблюдение лицензионных и обязательных требований в области теле- и радиовещания. Среди них, например, значатся Russia Today, MTV, Universal, CNN, Cartoon Network и World Fashion Channel, а также «Европа Плюс» и «Серебряный дождь».

Кроме того, проверке Роскомнадзора подвергнутся 57 операторов связи.