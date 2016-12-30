Самые упоминаемые в российских СМИ социальные сети
Представители системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс» выяснили, какие социальные сети упоминались в российских СМИ чаще всего.
Место
Название социальной сети
Кол-во упоминаний
559 000
«ВКонтакте»
528 000
479 000
221 000
YouTube
214 000
В 2015 году Facebook также находился на первом месте по упоминаемости в отечественных СМИ. «ВКонтакте» вытеснила Twitter со второй строчки, набрав на 60 % больше ссылок, чем в 2015 году. Сам сервис микроблогов при этом улучшил показатели на 16,8 %. Instagram и YouTube также поменялись местами. Упоминаемость первого сервиса увеличилась на 70 %, а второго — на 12,6 %.
Самым популярным сюжетом о Facebook в 2016 году стал сбой в работе соцсети, в результате которого на страницах сотен пользователей появились сообщения об их смерти. «ВКонтакте» запомнилась редизайном. Twitter стал основным поставщиком сообщений о выборах президента США, а в Instagram пальма первенства по генерированию инфоповодов для российских СМИ принадлежит главе Чечне Рамзану Кадырову. YouTube же чаще всего упоминался на фоне обсуждений о возможном уходе видеосервиса из России из-за ужесточения законодательства.
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