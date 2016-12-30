Представители системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс» выяснили, какие социальные сети упоминались в российских СМИ чаще всего.

Место Название социальной сети Кол-во упоминаний

Facebook 559 000

«ВКонтакте» 528 000

Twitter 479 000

Instagram 221 000

YouTube 214 000

В 2015 году Facebook также находился на первом месте по упоминаемости в отечественных СМИ. «ВКонтакте» вытеснила Twitter со второй строчки, набрав на 60 % больше ссылок, чем в 2015 году. Сам сервис микроблогов при этом улучшил показатели на 16,8 %. Instagram и YouTube также поменялись местами. Упоминаемость первого сервиса увеличилась на 70 %, а второго — на 12,6 %.

Самым популярным сюжетом о Facebook в 2016 году стал сбой в работе соцсети, в результате которого на страницах сотен пользователей появились сообщения об их смерти. «ВКонтакте» запомнилась редизайном. Twitter стал основным поставщиком сообщений о выборах президента США, а в Instagram пальма первенства по генерированию инфоповодов для российских СМИ принадлежит главе Чечне Рамзану Кадырову. YouTube же чаще всего упоминался на фоне обсуждений о возможном уходе видеосервиса из России из-за ужесточения законодательства.