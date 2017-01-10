Британский онлайн-магазин Asos и китайский интернет-магазин AliExpress возобновили экспресс-доставку товаров в Россию.

В российском представительстве Asos заявили The Village, что ретейлер вновь сотрудничает с компанией Pony Express. В отличие от обычной экспресс-доставка занимает не 20, а семь дней. При заказе на сумму от 8 тысяч рублей она предоставляется бесплатно. В остальных случаях стоимость услуги составляет 1,5 тысячи рублей.

В свою очередь, глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский сообщил газете «Коммерсантъ», что AliExpress возобновил сотрудничество с компанией «СПСР-Экспресс». Кроме того, восстановилась работа канала экспресс-перевозки товаров «AliExpress — доставка без проблем».

В начале января AliExpress и Asos временно приостановили экспресс-доставку товаров в Россию из-за того, что их партнеры попали под выборочную проверку Федеральной таможенной службой. Последняя пояснила, что не вводила никаких изменений в правила оформления отправлений, а лишь проверила соответствие заявленных сведений о получателях фактическим данным. Проверка затронула менее 1 % всех посылок, отправленных с начала 2017 года.