Министерство финансов отчиталось о сокращении резервного фонда вдвое за декабрь 2016 года. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства.

Так, согласно документам, на момент 1 декабря 2016 года на счету Резервного фонда имелось 2,032 триллиона рублей, а к 1 января 2017 года объем фонда сократился до 972,13 миллиарда.

В Минфине поясняют, что 966,9 миллиарда рублей, которые находились в иностранной валюте, продали. Эти деньги пошли на покрытие дефицита бюджета на 2016 год.

Кроме того, за этот же месяц снизился объем Фонда национального благосостояния — с 4,628 триллиона до 4,359 триллиона рублей.

В декабре 2016 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала, что в 2017 году российский резервный фонд полностью исчерпается. Затем правительство начнет использовать средства Фонда национального благосостояния.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния образовались 1 февраля 2008 года в результате разделения Стабилизационного фонда России на несколько составляющих. В оба фонда поступают излишки нефтегазовых доходов бюджета. Основная задача ФНБ заключается в поддержании баланса в пенсионной системе страны. В свою очередь, Резервный фонд призван обеспечивать выполнение государством всех расходных обязательств в случае снижения доходов от нефтегазового сектора.