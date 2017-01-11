Сотовые операторы «Билайн» и МТС начали предоставлять своим абонентам микрозаймы. Об этом сообщает агентство «РБК».

В частности, «Билайн» предлагает зачислить на счет телефона или банковскую карту от 3 до 15 тысяч рублей. Микрозайм предоставляется на любые цели на срок от недели до месяца под 2 % в день. Услугу оказывает не сам оператор, а его партнер — микрофинансовая организация «Просто Кредит 24». Условия их сотрудничества не раскрываются.

В свою очередь, МТС пока выдает микрозаймы в пилотном режиме. Речь идет о «небольших» суммах на пополнение баланса телефона и оплату других мобильных сервисов. В более масштабную стадию проект перейдет весной 2017 года, когда оператор запустит единое приложение для своих финансовых услуг.

В «Мегафоне» микрокредитованием пока не занимаются. В Tele2 изучают перспективы этого рынка.