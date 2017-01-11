Россияне существенно пересмотрели свой рацион после наступления кризиса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ежегодный отчет Росстата.

Из него следует, что по сравнению с 2013 годом среднестатистический россиянин сократил годовое потребление молока и молочных продуктов на девять килограммов, рыбы — на пять, мяса — на два, а сахара — на один. Одновременно с этим доля овощей и бахчевых в рационе граждан выросла до рекордного уровня. В частности, увеличилось потребление картошки, кабачков, тыкв и арбузов.

«До тех пор, пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса», — заявила глава Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова. Сам же рост цен она связала в том числе с введением продовольственного эмбарго, из-за которого возникла нехватка молочной и мясной продукции.

Эксперты подчеркивают, что изменение рациона населения может свидетельствовать не только о проявлениях кризиса, но и о переходе россиян на здоровое питание. В частности, на это указывает сокращение потребления сахара и увеличение доли овощей. Однако замена натуральных продуктов более дешевыми аналогами все-таки говорит и об экономических предпосылках пересмотра меню.