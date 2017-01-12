Вице-премьер Ольга Голодец озвучила обновленные данные об оттоке высококвалифицированных специалистов из России за границу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

1 500 000 россиян с высокой квалификацией

сейчас работают за рубежом

По ее словам, это хорошо образованные и конкурентоспособные граждане, поэтому тот факт, что в мире практически не осталось университетов или компаний, в которых не присутствовали бы россияне, представляет опасность для страны.

Голодец отметила, что для того, чтобы квалифицированные кадры оставались внутри страны, необходимо обеспечить конкурентные условия труда и возможности для роста. Также она напомнила, что в этом плане дешевый труд мигрантов негативно влияет на общероссийский уровень зарплат, которые должны расти, чтобы экономика развивалась.