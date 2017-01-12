Европейское подразделение американского интернет-гипермаркета Amazon обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Dash. Об этом сообщает агентство «РБК».

Документы поступили в ведомство 9 января 2017 года и сейчас находятся на рассмотрении.

Под брендом Dash реализуются небольшие устройства, при нажатии на кнопку на которых Amazon получает сигнал о необходимости пополнить запасы определенного товара в доме у пользователя. Например, с их помощью можно моментально добавить в интернет-корзину стиральный порошок Tide, ароматизаторы для ванн Glade, новую упаковку Coca-Cola и продукцию еще более 145 брендов.

Гаджеты распространяются по цене в 5 долларов за штуку только среди подписчиков сервиса Amazon Prime в США, Великобритании, Германии и Австрии. В последних трех сервис стал доступен лишь летом 2016 года.

Собирается ли Amazon распространять Dash и в России, в европейском представительстве компании не уточнили.