Центробанк рассказал о росте реального эффективного курса рубля в 2016 году. Курс рассчитывается по отношению к корзине валют основных российских торговых партнеров при учете инфляции в соответствующих странах.

на 20,7 % увеличился

реальный эффективный курс рубля

в 2016 году





В 2015 году этот курс российской валюты увеличился на 0,9 %, в 2014 году — упал на 27,4 %.

По отношению к доллару реальный курс рубля за 2016 год вырос на 15,8 %, к евро — на 20,9 %. За декабрь российская валюта укрепилась к доллару на 4,1 %, к евро — на 6,7 %.