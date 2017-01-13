Министерство экономического развития предложило создать резервную копию российского сегмента Сети. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Представители министерства считают, что необходимо снимать и хранить маршруты трафика, чтобы в случае чрезвычайной ситуации с интернетом систему можно было оперативно восстановить.

Минэкономразвития продвигает эту инициативу в противовес предложению Минкомсвязи обязать операторов связи подключаться к государственным точкам обмена данными, чтобы весь трафик передавался только внутри страны. Предполагается, что это позволит защитить инфраструктуру от атак извне, однако противники этой идеи прогнозируют рост затрат провайдеров, который в конечном счете негативно отразится на ценах для конечных потребителей.

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко считает, что Минэкономразвития и Минкомсвязи друг друга недопоняли и говорят о разных вещах. «Резервного копирования достаточно для восстановления системы после сбоя, но наличие бэкапа никак не помогает сбоя избежать», — пояснил он.