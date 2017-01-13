Центробанк начал массовую проверку небольших пенсионных фондов, зарегистрированных в качестве некоммерческих организаций. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В частности, о проверках заявили в НПФ «Уголь», «Империя» и «Пенсионный партнер». Глава последней организации Сергей Околеснов уточнил, что регулятор проверяет состав учредителей, бухгалтерские балансы, обороты по счетам и другую отчетность. По его словам, проверки даются участникам рынка тяжело.

Сам Центробанк от комментариев насчет проверок НПФ отказался.

Негосударственные пенсионные фонды могли перерегистрироваться в качестве акционерных обществ до 1 января 2016 года. Те из них, что решили работать в форме некоммерческих организаций, теперь могут управлять только пенсионными резервами. К концу 2016 года соответствующие лицензии были у 23 НКО. Вместе они управляют накоплениями в 765 миллиардов рублей.