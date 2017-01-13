Историческая драма «Викинг» стала первым в истории российского кино фильмом, попавшим в топ-10 мирового проката за прошедшие выходные. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роскино, за прошедший уик-энд картина заработала 6,7 миллиона долларов на прокате в кинотеатрах России и трех стран Прибалтики и заняла седьмое место в общем зачете. Фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой», «Моана» и «Великая стена» заработали больше «Викинга». При этом отечественный фильм обошел американскую драму «Призрачная красота» с Уиллом Смитом, сборы которой оказались на 100 тысяч долларов меньше при охвате в 49 стран.

Права на показ «Викинга» приобрели еще более чем 60 стран. В частности, в ближайшее время картину увидят в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии и странах бывшей Югославии. Подписаны также сделки с Китаем, Южной Кореей и государствами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Фильм «Викинг» Андрея Кравчука снят по мотивам «Повести временных лет». Картина сосредоточена вокруг судьбы князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева до Крещения Руси. Главную роль в ней исполнил актер Данила Козловский. Картина выпущена в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+.